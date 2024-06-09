VICTON ビクトン チャン ヨントン トレカ

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商品詳細
VICTONビクトンチャンポストカードトレカセット＼ 変更なければ、即購入可能 ／＼ 購入前プロフ必読！！！ ／☆保管状況(素人管理)日の当たらないところで保管☆注意点バラ売り2枚以上購入から対応。但し通常トレカのみの場合は3枚以上から対応。ポストカード333円ポストカード1期、2期555円/枚通常トレカ333円/枚2期、3期トレカ1,111円/枚ヨントントレカ1,111円☆郵送方法(要相談、金額変動の可能性有)普通郵便、スリーブやOPP袋に入れて発送厚紙補強片面、両面(要相談)硬質ケース(要相談)その他ご希望ございましたらお気軽にお申し付け下さい！빅톤スンウスンシクセジュンハンセビョンチャンスビン
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