ソ連地図(1983年発行)

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商品詳細
ソ連時代1983年に発行された地図です。50年間の古書である事をご理解下さい。現在のロシアだけでなく、ウクライナ、カザフスタンなど、旧ソ連の国々の地図が含まれます。製本はしっかりしていますが、カバーに破れ有（画像3)カバーを外すと中は割とキレイです(画像5)ページの破れ、書込みはありません。ページ数:260サイズ:29×40cm#ロシア語#ロシア地図#ウクライナ地図#洋書
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