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Yamaha Mx49
商品番号 A56751145813
商品名

Yamaha Mx49
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 15,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···キーボード・シンセサイザー新品で購入した物です。軽く、音もいいので、サブ的な使いをしていました。コルグをメインで使ってたまにしか使わないので年数の割に美品だと思います。ヤマハの高級機Motifの音がたくさん入っているので買って損は無い機種だと思っております．これからも大事にお使いしたい方にお譲りしたいので宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reproduce92555.html
http://narcologia.ru/goods/calling146550.html
http://narcologia.ru/goods/enquire388689.html
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