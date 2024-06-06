Yamaha Mx49

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商品詳細
種類···キーボード・シンセサイザー新品で購入した物です。軽く、音もいいので、サブ的な使いをしていました。コルグをメインで使ってたまにしか使わないので年数の割に美品だと思います。ヤマハの高級機Motifの音がたくさん入っているので買って損は無い機種だと思っております．これからも大事にお使いしたい方にお譲りしたいので宜しくお願いします。
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