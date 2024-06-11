SONY PSVITA PCH-2000 本体

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商品詳細
☆コメントなしの即購入OKです☆★全商品送料無料★らくらくメルカリ便で発送致しますので、匿名発送です。追跡可能な配送方法ですのでご安心頂けます。雨対策の梱包で発送致します。★動作確認済み★①ソフトの認識\u0026起動。②各種ボタンの反応確認。商品名■SONYPSVITAPCH-2000本体メーカー■ソニー状態■経年によるスレ・キズ・傷み・汚れなどがございます。状態に関するご理解をお願いいたします。発色良好です。※動作確認に使用したゲームソフトは付属致しません。■内容品■•SONYPSVITAPCH-2000本体•ACアダプター•電源コード•USBケーブル•本体を包むポリ袋•説明書類•化粧箱上記以外のものは付属いたしません。SONYPlayStationVITAPCH-2000color:Whiteゲーム機本体種類:PlayStationVITAポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
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