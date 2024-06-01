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小田光雄　『古本屋散策』帯　論創社
商品番号 K86032737653
商品名

小田光雄　『古本屋散策』帯　論創社
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年初版第2刷。経年の割に良好です。 発送はレターパックプラスを予定しています。価格・分売等に関する交渉はご遠慮ください。（複数点お買い上げの方のみ、お値引きさせていただきます）。
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