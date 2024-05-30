フリーエネルギー技術開発の動向

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フリーエネルギー技術開発の動向KellyDonaldA/井原宇玉1988年11月1日発行定価:-初版本を新品で購入後、本箱に保管しておりました。購入後、一度も読んでいませんでしたが、今回蔵書整理のため手放します。帯付きです。他にもたくさんの本を出品しています→#askbook叡智と希望を励起したニューサイエンスの方法によるクリーンエネルギー創造法を提示。人類を危殆に瀕する原子力発電に別れを告げ、枯渇する化石エネルギーの環境汚染を防ぎ、ソーラー、風力、波力発電が21世紀中葉でないと稼動しない状況で、宇宙空間から無限のエネルギーを発生させる装置の開発。一切即空という東洋的世界観を遂に科学的方法でエネルギー化に成功!#フリーエネルギー#KellyDonaldA#Kelly_Donald_A#井原宇玉#井原_宇玉#本#工学・工業／一般#askbook