ニンテンドー2DS ピンク

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ニンテンドー2DSピンク本体と箱のみ定価9,800円6年ほど前に新品で購入し、ここ数年は画像の箱の中に入れて保管していました。背面に小さな汚れ(5枚目)、箱表面に汚れ(6枚目)があります。本体や画面にその他の目立ったキズなどはありませんが、素人保管であること、中古であることをご理解のうえご購入お願いいたします。箱裏面に記載してあるセット内容のうち、ACアダプターとARカードは付属しておりません。ニンテンドー2DS3DS