尾崎豊　71/71 完全生産限定盤BOX

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商品詳細
コレを聴けば貴方の中の尾崎豊が甦る!生前に発表した全71曲、アルバム7枚を収めたボックス・セット。未収録の「街角の風の中」、彼らしい世界観があふれたナンバー「太陽の破片」も加えて収録。どっぷりハマることのできる豪華盤。ファン熱望、永久保存版の貴重な作品です。特典としては85年に予約特典として作られた幻の本「TeenBeatBOOK1、2」をもとに再編集。加筆をして「TeenBeatBOOKSpecial」を作製。※新品を購入し、保管していました。目立った傷はありませんが、あくまでも素人保管であることご了承下さい。#尾崎豊
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