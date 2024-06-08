TUG OF C\u0026A vol.1~5

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商品詳細
THEVIDEOofCHAGEANDASKATUGOFC\u0026Avol.1~5CHAGE\u0026ASKADVD定価:7700数量限定盤/THEVIDEOOFCHAGEandASKATUGOFC\u0026AVol.1〜5【DVD】1991年〜94年にVHSにて発売されたTHEVIDEOOFCHAGEandASKATUGOFC\u0026AVol.1〜5をワンパッケージにまとめた形でDVD化本作はCHAGEandASKAの公式ファンクラブ組織「TUGOFC\u0026A」が彼らに最も近いところでその活動に密着し、1991〜92年頃にかけてのMusicVideo撮影やPhotoShootingなどの模様を彼らの音楽性だけでなくパーソナルな面も含めて収録したドキュメンタリー作品4部作（Vol.1〜Vol.4）と、94年、CHAGEのアメリカ横断旅行記を収録したVol.5から構成されています。【仕様】・2枚組DVD（Disc01/Vol.1＋Vol.2収録、Disc02/Vol.3＋Vol.4＋Vol.5収録）・三方背BOX仕様・フォトブックレット5冊、Vol.1〜Vol.5
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