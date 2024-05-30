PS4 零式 朱雀エディション 本体 コントローラー ケーブル各種

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SONYPlayStation4零式朱雀エディション型番:CUH-1100Aゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ付属品:コントローラー、ケーブル各種(コンセント、HDMIケーブル、コントローラー接続用ミニUSBケーブル)備考:箱、説明書なしPS4朱雀エディション本体、コントローラー及びケーブル各種になります。本体には擦り傷、コントローラーは擦り傷に加えてスティック面に剥げがあります。また、見える範囲で掃除はしておりますが内部などの掃除はできておりません。しかし直近まで使用していたため、動作に問題はありません。#ソニー#SONY