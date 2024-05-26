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Playing The Orchestra 坂本龍一　VJD-200〜202
商品番号 P30776522480
商品名

Playing The Orchestra 坂本龍一　VJD-200〜202
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

坂本龍一　プレイング・ジ・オーケストラ限定版1988年のNHKホールとN.Y.ビーコン・シアターでのライブ盤です。12cmCD+8cmCD2枚のセットです。中パッケージ格子状の紙に穴が開いていますが元々だったかは不明です。
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