ジャニーズJr./素顔 4 関西ジャニーズJr.盤

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商品詳細
【収録内容】Disc-1「ジャニーズJr.８·８祭り東京ドームから始まる」ライブ本編Disc-2「関西ジャニーズJr.LIVE2019Happy2year今年も関ジュとChuyear」大阪城ホール公演ライブ本編Disc-3「関西ジャニーズJr.LIVE2019Happy2year今年も関ジュとChuyear」大阪城ホール公演ドキュメントDISC3枚に、ポストカードも付いています。【商品状態】★付属品、状態は写真を参照してください。写真撮影のために外しておきますが、実際の発送は新品未開封ですのでご安心ください。新品未開封ですが、暗室で保管してましたので状態は綺麗ですが、多少のスレはあります、ご理解いただける方のみご購入ください、神経質な方はご遠慮ください。即購入OKです、スリーブ＋防水で発送致します
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