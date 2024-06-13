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ジャニーズJr./素顔 4 関西ジャニーズJr.盤
商品番号 L59464272291
商品名

ジャニーズJr./素顔 4 関西ジャニーズJr.盤
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【収録内容】Disc-1「ジャニーズJr.８·８祭り東京ドームから始まる」ライブ本編Disc-2「関西ジャニーズJr.LIVE2019Happy2year今年も関ジュとChuyear」大阪城ホール公演ライブ本編Disc-3「関西ジャニーズJr.LIVE2019Happy2year今年も関ジュとChuyear」大阪城ホール公演ドキュメントDISC3枚に、ポストカードも付いています。【商品状態】★付属品、状態は写真を参照してください。写真撮影のために外しておきますが、実際の発送は新品未開封ですのでご安心ください。新品未開封ですが、暗室で保管してましたので状態は綺麗ですが、多少のスレはあります、ご理解いただける方のみご購入ください、神経質な方はご遠慮ください。即購入OKです、スリーブ＋防水で発送致します
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