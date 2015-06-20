FINAL FANTASY14 蒼天のイシュガルド（windows用）

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ご覧頂きありがとうございます。windows用ゲームソフトFINALFANTSY14蒼天のイシュガルドを出品します。推奨OSはwindows7です。最近は起動をしておりませんので、動作の保証は致しかねます。ノークレーム、ノーリターン、ノーキャンセルでお願いします。漆黒のヴィランズも出品していますので、興味のある方はそちらも是非ご覧下さい。フィギュアは未開封です。