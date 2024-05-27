バスガイド資料・テキスト・教本【首都高速道路セット♪】

ご覧頂き、ありがとうございます。首都高速道路の資料です。線地図とご案内文章で、出来るだけノートに近づけるように作成しました。修学旅行でも時間優先で利用する事が多いのが首都高速です。○首都高速環状線・外回り（江戸橋JCT〜汐留〜霞ヶ関〜竹橋〜日本橋〜江戸橋JCT）○首都高速環状線・内回り（江戸橋JCT〜日本橋〜谷町〜汐留〜江戸橋JCT）○首都高速1号上野線上り（入谷ランプ→江戸橋JCT）○首都高1号横羽線（浜崎橋JCT〜鶴見つばさ大橋〜横浜ベイブリッジ〜横浜みなとみらい〜本牧JCT）○首都高速3号渋谷線下り（谷町JCT〜用賀IC）○首都高速4号新宿線下り（三宅坂JCT〜高井戸IC）○首都高速5号池袋線上り（竹橋JCT〜美女木JCT）○首都高速6号向島線下り（江戸橋JCT→堀切JCT）○首都高速9号枝川線上り（辰巳JCT→箱崎JCT）○首都高速10号線（東雲JCT→晴海）○首都高速11号線レインボーブリッジ（芝浦JCT〜有明JCT）※さらっと見えるものを並べました○簡易地図⭐️旧東芝ビル→芝浦一丁目開発プロジェクト追記107ページ、B5サイズ、片面カラーコピーでのお渡しとなります。ファイルなどに閉じてご利用ください。⭐️スラーっと走行しちゃっても大丈夫なように、渋滞予想箇所は、文面プラスで使いやすさ重視、お話始めや見せ場ポイントを細かめに入れて作成しました。又、東京トーチより先に完成した常盤橋タワー、虎ノ門麻布台に完成する330mのビルも、工事が進んでいるので、遠方からも確認できるようになりました。東京オリンピック施設も間近に通るルートもあり、記載しました。※首都高速道路中央環状線・山手トンネル方面・湾岸線（葛西〜お台場〜横浜方面）、川口線は東北道零巻、三郷線は常磐道①で別途出品。※3号線上りと変更可。※都内③と重複する部分があります。同時購入の場合は、コメントにてお尋ねください。⭐️お休みの日、連絡事項、他の販売資料は、プロフィールに記載しました。どうぞ、宜しくお願い致します\u003c(__)\u003e＃沢山ビルが立つ大好きな東京お役に立てますように



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