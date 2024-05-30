祝ケータイかいツー！　たまごっちプラス　めろんソーダ　2005年夏季限定カラー

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商品詳細
かなり昔のものになります。子供の頃に遊んでいたので、全体的に細かな傷があり、色焼けや汚れがあります。電池を入れ、動作確認済みです。(電池は同封致しません。)ご飯をあげるなど、3つのボタンを操作してみましたが問題ないです。ストラップ・説明書・箱はありません。自宅保管、中古品にご理解のある方よろしくお願いいたします。プチプチで保護した上でフィルム包装後、ゆうパケットポストにて発送予定です。おもちゃジャンル···電子玩具・キッズ家電キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム
http://narcologia.ru/goods/perpetual235446.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric276645.html
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