

☆古書☆写真帳 旅順の戦蹟 昭和16年改版 - www.sengha.com ☆古書☆写真帳 旅順の戦蹟 昭和16年改版 - www.sengha.com



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①「写真帳 旅順の戦蹟 昭和16年改版」です。②(株）大正写真工藝所大連営業部の発行です。横19.5cm×縦13.3cm×厚さ約1cmの写真帖です。写真は48枚で，少しの解説もあります。③当時のものとしては，落丁もなく，状態も良い方です。資料としては貴重な物かと思います。\u003cbr\u003eその他の状態は，写真を参考にしてください。