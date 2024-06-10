アサシンクリードヴァルハラ ゴールドエディション【北米版】新品・未開封品です。

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商品詳細
「アサシンクリードヴァルハラ」アサシンクリードヴァルハラゴールドエディション【北米版】アサシンクリードヴァルハラゴールドエディションASSASSINSCREEDVALHALLAGoldedtionカスタムスチールケース新品・未開封品です。もちろん普通に日本のps4やps5で使用できますし、ps5へのアップグレードも付属しています。これは中身は普通の海外版ソフトですが、外側のケースは通常のものではなく、限定生産されているカスタムスチールケースになっており、非常にマニアの間で人気の商品となっています。❗️シーズンパスが使えるかは分かりません。#ゲーム#アクション#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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