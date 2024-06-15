大正茶道記 全三巻セット

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大正茶道記 [aa0199] - 37,000円 : 京都 宮帯書店: 古書・古典籍・茶書 ...



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大正茶道記 3巻セット



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玄奘 大正茶道記-

「大正茶道記全三巻セット」平成３年１０月刊行高橋箒庵熊倉功他校注 淡交社定価:50000円本書は、『大正茶道記』全8冊を、全3巻に分けて収録したもので、第1巻には大正9年の上・下巻と大正10年の3冊、第2巻には大正11年・大正12年・大正13年の3冊、第3巻には大正14年・大正15年の2冊を収めています。『大正茶道記』は茶道史料としてはもちろん、大正期の社会史料としても貴重な史料であることに鑑み、原本尊重を第一とし、原文を改変せずに収録した点が非常に重要なものと思います。箱に少しキズがありますが、中身はほとんど新品です。ほぼ新品同様ですが自宅保管品ですので、画像で状態を確かめてからご購入をお願いします。茶道の解説書として非常にレアな書籍です。#高橋箒庵熊倉功他校注#本#生活／諸芸・娯楽#茶道#大正#淡交社