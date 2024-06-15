8マン 完全復刻版 全7巻セット エイトマン

メルカリコミックセット【必ず最後までお読みの上でお買い求め下さい】●8マン完全復刻版全7巻セットエイトマン エイトマンのしおり付き 即購入OKです！●状態1989年〜1990年発行の初版本ですので、若干の擦れと、小口面に薄いシミなどありますが、目立つような破損や汚れなどは無く、比較的綺麗な状態です。カバーはアルコール除菌シートで簡易清掃済みです。喫煙者・ペット無しの環境で保管しております。●発送予定日基本的には翌日か翌々日に発送しておりますが、仕事の都合などで数日かかる場合もあります。その場合、プロフィール欄に直近の発送予定を入れおりますので、ご購入の前にプロフィールをご覧下さい。●受け取りに関して配送時の故障や破損など、できる限り対応致しますが、受け取り評価後の対応はできなくなります。そのため、商品が届きましたら受け取り評価をする前に必ず商品の確認をお願い致します。●商品は丁寧に梱包し、迅速に発送致します。リム出版漫画コミック全巻セット本が好きな方、こちらもご覧下さい↓#バリカタさんちの本屋さん



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結局、８マン(エイトマン)、全巻揃えました。 - みいちゃんといっしょ



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