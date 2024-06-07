ニンテンドー　スイッチライト　本体

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEターコイズ ブルー初期化済み動作確認済み保護フィルム貼ってあります。充電器・箱付きの発送です。新品にて購入後、ほとんど使用しておらず、目立つ傷もありません。color:BLUEゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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