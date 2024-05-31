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ps4 　連写コン　おまけあり
商品番号 H38210328882
商品名

ps4 　連写コン　おまけあり
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 5,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

出品物ps4本体HDMIコード、電源コードps4コントローラーHORI連射機能付き有線コントローラー以上5点おまけでモンハンワールドをお付けできます。動作確認済み無線コントローラーの充電コード、説明書、箱無し無線コントローラーは使用感かなりありHORIの連射有線コントローラーは使用済みですが綺麗です出張中と重なると1-2日発送が難しい為、直近の土日に発送の可能性があります。中古品です、気になる方はご遠慮ください
http://narcologia.ru/goods/secretarial178016.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador348906.html
http://narcologia.ru/goods/cotton34261.html
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