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GITALLER ギタラー コントローラー GITADORA ギタドラ
商品番号 J48715453222
商品名

GITALLER ギタラー コントローラー GITADORA ギタドラ
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 16,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1ヶ月ほど使用した後保管していました。本体、ストラップともに目立つ傷や汚れなどはなく、動作状態も良いと思います。本体、ストラップ、ネックボタン用基盤(2枚目)でお送りしますが、化粧箱なしな点だけご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/insignificant565182.html
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