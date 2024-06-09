GITALLER ギタラー コントローラー GITADORA ギタドラ ...

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商品詳細
1ヶ月ほど使用した後保管していました。本体、ストラップともに目立つ傷や汚れなどはなく、動作状態も良いと思います。本体、ストラップ、ネックボタン用基盤(2枚目)でお送りしますが、化粧箱なしな点だけご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/insignificant565182.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford728973.html
http://narcologia.ru/goods/passivity510183.html
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