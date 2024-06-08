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PSA10 ピカピカピカチュウ！ プロモカード
商品番号 Y65731401508
商品名

PSA10 ピカピカピカチュウ！ プロモカード
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSA10評価　GEMMINT10こちらはアメリカのPSA社に直接提出をして鑑定したワンオーナー商品です。124/S-PS-P種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...PSA鑑定,プロモーションカード(PR)
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