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ピカソの風景画、肉筆画。一点物。
商品番号 G43800838419
商品名

ピカソの風景画、肉筆画。一点物。
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,941 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました。女性の手足がバラバラのような作品はさておきピカソの想像力の豊かさなどやはり不世出の画家ですね。ここのところピカソに凝っています。ホルベインの油絵具使用です。サイズはF-8,使用済みのキャンバスの枠に新らしい自家製キャンバスを貼って描きました。
http://narcologia.ru/goods/response191942.html
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