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YESプリキュア5gogo DX組立式ガールズフィギュア　ミルキーローズ全2種
商品番号 H95188373045
商品名

YESプリキュア5gogo DX組立式ガールズフィギュア　ミルキーローズ全2種
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,123 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2008年のアミューズメント景品になります。今ではなかなか手に入らないとてもレアな一品かと思います。アミューズメント景品ですが、脇も空いていない状態です。古く長期保存という事もあり少し歪みが見られます。古い事を理解して下さる方よろしくお願いします。フィギュア好きの方、プリキュアの好きな方大切にして下さる方、よろしくお願いします。プリキュアアニメフィギュアかわいい古いレアアミューズメント景品
http://narcologia.ru/goods/assessor704803.html
http://narcologia.ru/goods/encourage672472.html
http://narcologia.ru/goods/conception732557.html
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