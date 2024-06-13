RockSteady 小田柚葉 サイン

・RockSteady通常盤CD(未開封)\u0026チェキセットスリーブに入れ防水加工し発送致します。※注意事項※必ずプロフィールをご確認の上ご購入ください。購入前にコメントと記載されてないものは、即購入もOKです。ですが、必ず購入後に取引メッセージを購入者様からお送りください。何も取引メッセージを行わない方などが増えています。取引メッセージのやり取りが無い方は来るまで、発送は致しませんm(__)m仕事が休みの日の平日発送になりますので、発送までの日数は目安です。上手く休みが重なり、準備出来次第発送させて頂きます。#Girls2#ガールズガールズ#iScream#小田柚葉#隅谷百花#鶴屋美咲#小川桜花#増田來亜#菱田未渚美#山口綺羅#原田都愛#RUI#HINATA#YUNA



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