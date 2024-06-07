ポケモンカード 151 ARコンプリートセット

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商品詳細
ポケモンカード151ARコンプリートセット各1枚・フシギダネ sv2a166/165・フシギソウ sv2a167/165・ヒトカゲ sv2a168/165・リザード sv2a169/165・ゼニガメ sv2a170/165・カメール sv2a171/165・キャタピー sv2a172/165・ピカチュウ sv2a173/165・ニドキング sv2a174/165・コダックsv2a175/165・ニョロゾ sv2a176/165・ゴーリキー sv2a177/165・モンジャラ sv2a178/165・バリヤード sv2a179/165・オムナイト sv2a180/165・カビゴン sv2a181/165・ハクリュー sv2a182/165・ミュウツー sv2a183/165計18枚セットです。完美品ではありませんのでトラブル防止の為、プレイ用での購入をお願い致します。気になる方は購入をご遠慮ください。すり替え防止の為、返品交換は受け付けませんので、ご了承ください。検索用#ポケカ#ポケモンカード#ポケモンカードゲーム#強化拡張パック#プロモカード#アルセウス#Vmaxクライマックス#マリィ#博士の研究#アセロラ#リーリエ #カイ #かんこうきゃく#シロナ#シロナの覇気#スズナ#ボスの指令#エリカ#エリカのおもてなし#エリカの招待#ピカチュウ#リザードン#マスターボール#モンスターボール#ミュウツー#ミラー#ミュウツー#イーブイ#シャワーズ#サンダース#ブースター#ミュウ#シャイニー#ギラティナ#HR#UR#SR#SAR#AR#CHR#ex#パラダイムトリガー#VSTAR#スカーレット#バイオレット#トリプレットビート#クレイバースト#スノーハザード#ユニバース#キハダ#グルーシャ#ナンジャモ#ミライドン#コライドン#ポケモンカード151#グッズ#トレーナーズ#スタジアム#サポート#カミツレのきらめき#ミライドン#エネルギー#基本エネルギー#ボスの指令#コンプリート#コンプ#ARセット#ar
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