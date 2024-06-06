ジョーゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー 、マルタ、希少画集画、新品額装

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。ジョーゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーマルタ希少画集の一頁を額装いたしました。年代ものの画集ですが、絵画部分の状態は綺麗です。sea。作品サイズは、約１４．２×９．０ｃｍです。新品高級額装付です、額枠は黒色・木製、サイズ約３０×２４ｃｍ、、アクリルガラス、黒のマット付きです。zero専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。