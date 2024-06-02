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バイオレットex BOX シュリンクなし プロモ付き
商品番号 A29493904928
商品名

バイオレットex BOX シュリンクなし プロモ付き
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,348 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

バイオレットex1BOXプロモカード3パック付き購入時にレジにてシュリンクは剥がされておりますがぺりぺりの部分は剥がされておりません。ですので封入率はシュリンク付きと変わりません発送時は箱を開封し折りたたんで折れ、濡れ防止をしネコポスにて発送します。#バイオレットexバイオレットexboxバイオレットex30パック
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