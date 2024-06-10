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ポケカ　ロストアビス　おじょうさまSR
商品番号 Y21734515585
商品名

ポケカ　ロストアビス　おじょうさまSR
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マグネットローダーは付いておりません。マグネットローダーに入れての発送は1つ＋500円　硬質ローダー＋150円になりますのでご購入前にコメントにてお願い致します。厚紙で大丈夫な方はそのままご購入ください。トラブル防止のためプレイ用でお願いします。※開封後すぐに、スリーブに入れ暗所で保管しておりますが、初期キズ(ホロ欠け、白欠け、横縦線等)や細かな擦り痕、キラカード特有の反り、小さな歪みや白カケなどがある場合がございます。完全美品をお求めの方は購入をご遠慮ください。ご了承いただける方のみのご購入をお願いします。状態につきましては、画像にてご確認のほどよろしくお願い致します。ご購入後の返品交換はお応えできかねますので納得しご理解ご了承のうえご購入ください。
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