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掛け軸 渓雲 「 無一物中無尽蔵 」 紙本 希少 軸装 茶掛 茶道具 掛軸 美品
商品番号 J10295922546
商品名

掛け軸 渓雲 「 無一物中無尽蔵 」 紙本 希少 軸装 茶掛 茶道具 掛軸 美品
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 12,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸渓雲「無一物中無尽蔵」紙本希少軸装茶掛茶道具掛軸美品です。「無一物中無尽蔵」：人はこだわり（＝一物）をなくせば、可能性に際限はないということを意味しているとのことです。サイズ（本紙）343×1354ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　お宝　渓雲　無一物中無尽蔵　掛け軸　掛軸　春入千林處々鶯　骨董　日本画　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート#掛け軸#掛軸#書#書道#茶掛け#茶道具#渓雲#無一物中無尽蔵#無一物#本来無一物#二行書#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ書の形式...掛け軸・掛軸
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