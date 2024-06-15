掛け軸 渓雲 「 無一物中無尽蔵 」 紙本 希少 軸装 茶掛 茶道具 掛軸 美品

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掛け軸渓雲「無一物中無尽蔵」紙本希少軸装茶掛茶道具掛軸美品です。「無一物中無尽蔵」：人はこだわり（＝一物）をなくせば、可能性に際限はないということを意味しているとのことです。サイズ（本紙）343×1354ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア お宝 渓雲 無一物中無尽蔵 掛け軸 掛軸 春入千林處々鶯 骨董 日本画 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート#掛け軸#掛軸#書#書道#茶掛け#茶道具#渓雲#無一物中無尽蔵#無一物#本来無一物#二行書#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ書の形式...掛け軸・掛軸