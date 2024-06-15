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【10/10まで値下げ中‼️】YAMAHA AG03 MIXING CONSOLE
商品番号 B22432945582
商品名

【10/10まで値下げ中‼️】YAMAHA AG03 MIXING CONSOLE
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAAG03MIXINGCONSOLE（動作確認済み)ウェブキャスティングに便利な機能を備えた音楽・音声用3チャンネルミキサーです。ループバックに対応した2チャンネルUSBオーディオインターフェース機能を備え、60mmフェーダーが配信中の快適なボリューム操作を実現します。写真にも入っている2度ほど使用したイヤホンを付属させることも可能ですが、抜くことも可能です。オマケでマイクケーブルもお付けします☺︎
http://narcologia.ru/goods/moisture806869.html
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