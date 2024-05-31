ポケモンカード　トレーナー　ユウリ　ふりそで　ナタネの活気　PSA10セット

ボックスパックシングル···シングル人気トレーナーのPSA10セットです。計3個1セットでの出品です。この機会に是非ご検討ください。※即購入OKです。※仕事の都合で週により発送の予定が遅れる場合がありますので予めご了承ください。通常はご購入・ご決済後3日以内に発送させて頂きます。#VSTARユニバース#Vユニ#VMAXクライマックス#白熱のアルカナ#ユウリ#ふりそで#ナタネの活気



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