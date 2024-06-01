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黄瀬戸 （ 灰釉 ） ぐい呑み　５個 セット　ぐい飲み　骨董品
商品番号 M40595598454
商品名

黄瀬戸 （ 灰釉 ） ぐい呑み　５個 セット　ぐい飲み　骨董品
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 14,208 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黄瀬戸（灰釉）ぐい呑み　５個セット　　　　四方桟桐箱付き　黄瀬戸と表記いたしましたが、少しも黄色くありません。灰釉が正しいかもしれません。【状態】骨董品　無傷　　（状態は画像でご確認ください）【サイズ】口径φ４５～４６ｍｍ　　高４１～４５ｍｍ180726　M　N556　黄瀬戸（灰釉）ぐい呑み　５個セットにこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/competitive187181.html
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http://narcologia.ru/goods/financier237260.html
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