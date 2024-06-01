黄瀬戸 （ 灰釉 ） ぐい呑み　５個 セット　ぐい飲み　骨董品

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商品詳細
黄瀬戸（灰釉）ぐい呑み ５個セット 四方桟桐箱付き 黄瀬戸と表記いたしましたが、少しも黄色くありません。灰釉が正しいかもしれません。【状態】骨董品 無傷 （状態は画像でご確認ください）【サイズ】口径φ４５～４６ｍｍ 高４１～４５ｍｍ180726 M N556 黄瀬戸（灰釉）ぐい呑み ５個セットにこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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