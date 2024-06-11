Soleil アルトサックス SAL-1 ソレイユ SAXOPHONE ケース付

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※【特別値引き実施中‼】専門店メンテナンス実施済みSoleilアルトサックスアルトサックスSAL-1GLソレイユ管楽器吹奏楽サックスSAXSAXOPHONEサクソフォンサクソフォーン【状態】専用ケースのファスナーのツマミが二個欠損しておりますが、開閉に問題はございません。全体的にきれいな状態です。不具合もございません。状態は画像にてご確認ください。※動作確認済み。※ペット・喫煙者はおりません。※全体の埃を取り除いた後、アルコール清掃をいたしました。※梱包も緩衝材でしっかりと包装しております。※状態は画像にてご確認ください。ご判断しきれない場合は気軽にご質問ください。【付属品(本体を除く)】ケースマウスピースリガチャーコルクグリスストラップ清掃ブラシ（リードは付属いたしません）※写真に映るものが全てです。※色味に関しては撮影環境により実際のものとは多少異なる場合がございます。【説明】華やかで鋭い響きと、柔らかく優しい響きをバランスよく兼ね備えたアルトサックス。その音色は低めの女性の声質に似ており、美しく優雅にメロディを表現をすることができます。【発送等】沖縄離島にはご発送不可。佐川急便からのご発送を予定しております。(匿名発送不可)当日～3日中には発送予定です。※発送は誠に勝手ながら土日祝は行えない場合がございます。※天候等により運送業者様が予定通りにお届けできない場合が御座います。※中古商品のため多少の傷や汚れ等があり、表現しきれていない事が御座いますが、ご了承の上でご購入ください。また、事前に気になること語ある場合はお気軽にお問い合わせください。※ほかでも同時に商品を出品しております、時間差で売り切れてしまう場合がございます。予めご了承ください。※基本的にはご購入手続きした方を優先しております。【値下げ交渉不可】定期的に値段の調整を行っておりますので、ご納得いただける価格の方のみご購入ください。値下げ交渉をされてきた方とは今後のお取引をご遠慮させていただく場合がございますので、予めご了承ください。hAMRMsYa23071980031種類...サックス