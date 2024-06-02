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【フィギュア】マイケル ジョーダン SPACE JAM トーキングフィギュア
商品番号 U24638942740
商品名

【フィギュア】マイケル ジョーダン SPACE JAM トーキングフィギュア
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SPACEJAMTalkingMichaelフィギュア　全高約39cm経年による劣化あります。素人保管のため、完璧を求める方や神経質な方の購入はご遠慮ください。即購入OKです。フィギュア　人形　ドール昭和レトロマイケルジョーダン　MichaelJordantalkingMichaelバスケットボール　バスケヴィンテージ　spaceJAMジャンル（スポーツ選手）···バスケットボール
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