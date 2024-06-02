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- 【フィギュア】マイケル ジョーダン SPACE JAM トーキングフィギュア
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商品詳細
SPACEJAMTalkingMichaelフィギュア 全高約39cm経年による劣化あります。素人保管のため、完璧を求める方や神経質な方の購入はご遠慮ください。即購入OKです。フィギュア 人形 ドール昭和レトロマイケルジョーダン MichaelJordantalkingMichaelバスケットボール バスケヴィンテージ spaceJAMジャンル（スポーツ選手）···バスケットボール
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