再値下げします！CASIO 電子ピアノLK211

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商品詳細
子供のためにと思って購入しましたが、あまり使用せず自宅保管になっていました。鍵盤に目印を貼っていた為、汚れがあります。スピーカー部分にも汚れが見られます。画像でご確認ください。よろしくお願いいたします。アクセサリー···譜面台
http://narcologia.ru/goods/Addict721718.html
http://narcologia.ru/goods/injure399067.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture564941.html
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