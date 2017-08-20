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再値下げします！CASIO 電子ピアノLK211
商品番号 C83914187121
商品名

再値下げします！CASIO 電子ピアノLK211
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

子供のためにと思って購入しましたが、あまり使用せず自宅保管になっていました。鍵盤に目印を貼っていた為、汚れがあります。スピーカー部分にも汚れが見られます。画像でご確認ください。よろしくお願いいたします。アクセサリー···譜面台
http://narcologia.ru/goods/Addict721718.html
http://narcologia.ru/goods/injure399067.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture564941.html
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