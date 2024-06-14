【未使用未開封】1994年 セーラームーン システム手帳

管理番号:0163他にも付録を出品中です♡合わせ買いでお値引きok→Click#furokumatomemo他にもセーラームーングッズを出品中です♡→Cliclk#ichigosailor未使用未開封で保存しておりました。袋はややシワや経年劣化が見られます。本体は目立った傷汚れ等なく、比較的美品な印象です。自宅保管品/25年以上前の当時品です。完全美品をお求めの方はご遠慮ください。サイズ:横22×縦14cm※折りたたんでいない状態で計測しています/素人計測です。匿名発送合わせ買いでお値下げOK



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