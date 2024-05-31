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美品 Casio CTK-240 電子キーボード カシオ 音楽
商品番号 F90181398628
商品名

美品 Casio CTK-240 電子キーボード カシオ 音楽
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIOCTK-240カシオ計算機特に目立つ傷等はなく、動作に問題もありません。プチプチに巻いて配送します。よろしくお願いします。#カシオ計算機#CASIOCTK_240
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