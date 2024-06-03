LILLEAGUE 山田晃大 直筆サイン トレカ

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商品詳細
【プロフを読んでいない質問は削除させていただきます】LILLEAGUE山田晃大直筆サイン入りトレカスリーブに入れて保管していました。神経質な方はご遠慮ください。水濡れ防止対策、厚紙補強して発送させていただきます。即購入⭕お取り置き❌値下げ❌※発送元が北海道です。お急ぎの方、到着指定日がある方は対応が難しいため購入をご遠慮ください。リルリーグLILLEAGUE
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