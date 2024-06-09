千値練 RIOBOT ジェフティ

自宅保管しておりました。写真の物が全てとなります。破損はないと思いますが、中古品のため、ノークレームノーリターンでお願いします。ケミカルアタック製作で決定版ジェフティ登場!2012年にはHDリマスター版も発売され、未だ『ZONEOFTHEENDERS』シリーズより歴代主人公が乗る、オービタルフレーム\"ジェフティ\"がRIOBOTに登場!新川洋司氏監修のもと、原型・設計はケミカルアタックが担当!アクション映えする流れるようなアウトラインに可動の為に追加されたディティールなど全身にわたって、ケミカルアタック流のアレンジが光ります。彩色は、パール/メタリックとマット塗装で全身にメリハリをつけつつ、ポイントで各部にマーキングも施しました。また一部、内部の関節部分などにダイキャストを使用し、RIOBOTらしい高級感溢れるジェフティに。多くのオプションパーツが付属し、ゲーム中の\"斬る・掴む・投げる\"のアクションも再現可能!フィギュア種類...アクションフィギュア



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