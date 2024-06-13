ポケモンカード　リザードンexデッキ　アルセウス　ナンジャモ　バトルvipパス

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全体的に大きな傷はないと思いますが、細かい傷はあるかもしれませんのでプレイ用とお考えください。バラ売りは出来ません。全ての商品即購入可能です。また他のデッキとまとめてご購入いただける場合送料分値下げ可能です。