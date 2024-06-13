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ポケモンカード　リザードンexデッキ　アルセウス　ナンジャモ　バトルvipパス
商品番号 K15095309628
商品名

ポケモンカード　リザードンexデッキ　アルセウス　ナンジャモ　バトルvipパス
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全体的に大きな傷はないと思いますが、細かい傷はあるかもしれませんのでプレイ用とお考えください。バラ売りは出来ません。全ての商品即購入可能です。また他のデッキとまとめてご購入いただける場合送料分値下げ可能です。
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