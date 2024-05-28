さくらみこ誕生日記念直筆サイン入りポストカード

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商品詳細
さくらみこ誕生日記念2023グッズのフルセット数量限定版購入特典のポストカードです。⚠️ポストカードのみの販売です。目立った傷等ありません。商品状態は素人検品の為、気になる方は購入をお控え下さい。#ホロライブ#hololive#さくらみこ
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