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電子ピアノ RockJam RJ-654 54鍵　ポータブルキーボード
商品番号 J90351276982
商品名

電子ピアノ RockJam RJ-654 54鍵　ポータブルキーボード
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

電子ピアノRockJamRJ-65454鍵盤動作不良はございません。本体とアダプターのみです。購入後10回程度使用しました。特に目立った傷や汚れ等はございません。コンパクトで持ち運びに適しており、バッテリー駆動、もしくは付属の電源アダプタに接続しての駆動が可能。アプリケーション、TheSimplyPiano(IOS,Android対応)で様々な楽曲の練習をサポートLCD液晶が、初心者にもわかりやすい正確なキーとコードを表示録音、プレイバック機能付き。8曲のデモソング内蔵。複数のナビゲーションモードと100の音色効果、リズムパターンを搭載●サイズ：縦31.5㎝　横84.5㎝　高さ9.5㎝●カラー：ブラック●付属品：ACアダプター●動　作：動作確認済み
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