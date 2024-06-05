Suzuki カホン

Suzukiバンバン カホン元々ケースは無い商品ですが、社外製ソフトケースに収納できます。汚れより塗装の関係なのか傷つきやすい性質上小さな傷がいくつかあります。写真で確認して下さい。演奏使用には問題ありません。種類···カホンアクセサリー・パーツ···ケース、バッグ



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