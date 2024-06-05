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Suzuki カホン
商品番号 G44397729067
商品名

Suzuki カホン
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Suzukiバンバン　カホン元々ケースは無い商品ですが、社外製ソフトケースに収納できます。汚れより塗装の関係なのか傷つきやすい性質上小さな傷がいくつかあります。写真で確認して下さい。演奏使用には問題ありません。種類···カホンアクセサリー・パーツ···ケース、バッグ
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