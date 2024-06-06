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マレット スティック 10組セット マリンバ シロフォン ティンバレス 木琴
商品番号 X72406577826
商品名

マレット スティック 10組セット マリンバ シロフォン ティンバレス 木琴
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全て中古です。●SATOマレットハード、ミディアムハード、ソフト●マイクバルターシロフォン用　8AB、7B●プレイウッドXB9●YAMAHA303×2、304●ビックファースティンバレススティック物によっては欠けやほつれ、目印のストーンやマジックでの記入がありますので画像で確認して下さい。持ち手部分のしなりや汚れがある物もございます。演奏にはまだ使えていますが、繊細な方や神経質な方、こだわりが強い方はお控え下さいませ。バラ売もいたしますが、割高になる事をご了承の上コメント欄からご希望をお知らせ下さい。
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