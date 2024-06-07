ゼンオン　シロフォン　ZX32BK バチなし

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ゼンオン シロフォン ZX32BK : 全音楽譜出版社



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ゼンオン 木琴 No.181WA : 全音楽譜出版社

ゼンオン シロフォン ZX32BK販売価格 16,000円写真掲載のものが全てになります。（バチは付属しておりません）箱はテープ跡などありますが、それ以外の状態はきれいです。 簡易包装にて発送いたします。ご了承ください。 ZENON製木琴、ZX32BK。幹音部と派生音部の分離が可能なセパレートタイプのコンパクト設計のシロフォンです。音抜けが良く、クリアなサウンドのブラジルカリン材を音板に採用。反響板も装備したモデルです。スペック■音板材：ブラジルカリン■音域：32音/F45~C76■音板仕上：ウレタン塗装■脚部：樺材/ウレタン塗装■付属品：バチ(ZXB-01)■寸法：680(W)×450(D)×60(H)mm■重量：2.9kg