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BTS ペンライト　MAP OF THESOUL
商品番号 M90362196578
商品名

BTS ペンライト　MAP OF THESOUL
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペンライト、中に封入されているトレカ共に開封しておりますが、外に持ち出す等はしておりません。weveresshopから購入しており、封入物に抜けはないと思います。①外箱②ペンライト本体③説明書④ペンライトストラップ⑤ペンライトを入れる袋⑥トレカ緩衝材＋防水加工をして配送致します。海外製品の為細かい擦れ等が気になる方はご遠慮ください。購入前にプロフィールの確認，よろしくお願いします。BTSペンライト　アミボムMAPOFTHESOULジン　SUGARMJ-HOPEジミン　Vジョングク　ARMY防弾少年団
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