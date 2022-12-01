LE SSERAFIM TOUR ポップアップ ロゴTシャツ Mサイズ

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商品詳細
LESSERAFIMルセラフィムLESSERAFIMTOUR'FLAMERISES'INJAPAN』ポップアップロゴ（LOGO）Tシャツサイズ：M新品未開封VISUALCARD付きです。折りたたんでダンボールにて発送致します。好きなメンバーのトレカを1枚おまけで付けます。メッセージにメンバーの名前を記入してください。※絵柄は選べませんルセラフィムサクラ チェウォン ユンジンカズハ ウンチェトレカアクスタフォトカードフォトキーリングアクリルスタンドLESSERAFIMFEARLESS
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