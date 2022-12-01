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LE SSERAFIM TOUR ポップアップ ロゴTシャツ Mサイズ
商品番号 G40459493220
商品名

LE SSERAFIM TOUR ポップアップ ロゴTシャツ Mサイズ
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LESSERAFIMルセラフィムLESSERAFIMTOUR'FLAMERISES'INJAPAN』ポップアップロゴ（LOGO）Tシャツサイズ：M新品未開封VISUALCARD付きです。折りたたんでダンボールにて発送致します。好きなメンバーのトレカを1枚おまけで付けます。メッセージにメンバーの名前を記入してください。※絵柄は選べませんルセラフィムサクラ　チェウォン　ユンジンカズハ　ウンチェトレカアクスタフォトカードフォトキーリングアクリルスタンドLESSERAFIMFEARLESS
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