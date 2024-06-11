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【美品】Fujigen J-standard ストラトタイプ 白 ホワイト
商品番号 A51368992899
商品名

【美品】Fujigen J-standard ストラトタイプ 白 ホワイト
ブランド名 フジゲン
特別価格 税込 22,191 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます＾＾Fujigenのストラトキャスターです。珍しいホワイト✕ホワイトのタイプです。状態も良く、まだまだお使い頂けます。【商品説明】ネックはストレートです。弦高も問題ないです。簡易的なメンテナンスも実施済です＾＾【状態】動作良好です。アンプに繋いで音出し確認済です。【発送方法】送料無料です！エアーキャップとダンボールロールで梱包し佐川急便にて発送をします。フジゲン富士弦YAMAHAPACIFICA112VPAC112VBLヤマハエレキギターパシフィカブラックぼっち・ざ・ろっく！後藤ひとり白ホワイトクリームWhiteタイプ···ストラトキャスタータイプ
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